Manila Nazzaro e Stefano Oradei dopo il matrimonio: "Ora sogniamo un figlio"

La coppia mostra a Verissimo le immagini del loro matrimonio e parla dei sogni per il futuro: "Allargare la famiglia sarebbe un sogno. Vogliamo crederci, non smettiamo di sognare"

Manila Nazzaro e Stefano Oradei mostrano a Verissimo le immagini del loro matrimonio. La coppia condivide le emozioni del grande giorno: "Stiamo ancora vivendo in una favola". La proposta è arrivata dopo pochi mesi di frequentazione: "È stato travolgente. Nessuno può sapere come sarà il futuro, ma la cosa più sbagliata era non viverci le emozioni del presente".

Manila Nazzaro, 46 anni, e Stefano Oradei, 40 anni, rivelano anche i loro sogni per il futuro: "Il sogno più grande sarebbe allargare la famiglia, se Dio vorrà, se la vita ci sarà questo dono".

"Per quel che mi riguarda è accaduto l'impensabile. Mio padre dice: 'Nulla è impossibile, tutto è possibile. Voglio crederci, non smetto di sognare".