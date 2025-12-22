Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, l'intervista in 100 secondi

Dal matrimonio all'idea di avere un figlio: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono raccontati a Verissimo.



"È iniziato tutto il 16 maggio del 2017", ha detto l'ex calciatore, 53 anni, a proposito dell'inizio della storia d'amore con Nicoletta Larini, 31 anni.



Dopo quasi nove anni insieme, in futuro Stefano Bettarini e Nicoletta Larini non escludono il matrimonio: "Non ne abbiamo mai parlato ufficialmente, ma un pensierino ce lo facciamo".



Nicoletta Larini ha anche rivelato di avere il desiderio di diventare un giorno mamma: "Quando ho conosciuto Stefano ero più bimba, adesso, alla soglia dei 32 anni, inizio a pensare all'idea di avere un figlio. Sento un po' di istinto materno, mi immagino mamma".

Già papà di Niccolò (1998) e Giacomo (2000) - nati dal matrimonio con Simona Ventura - dell'idea di avere un altro figlio, l'ex calciatore ha detto: "Sono frenato, mi vedrei nonno".



