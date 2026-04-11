Stefania Orlando rivela: "A 18 anni ho subito una molestia"

Stefania Orlando rivela a Verissimo una brutta esperienza che le è accaduta quando aveva 18 anni e che ha segnato la sua vita. "Dopo il divorzio ho sentito il bisogno di andare in terapia e lì sono riuscita a tirare fuori questa cosa di cui non avevo mai parlato con nessuno", inizia così il racconto della showgirl, 59 anni.



Stefania Orlando continua: "Quando avevo 18 anni e facevo la modella, l'agente con cui collaboravo mi chiese di andare a Milano per un lavoro. Era la prima volta che andavo fuori Roma da sola. Quando arrivai, mi venne a prendere in stazione e mi portò a casa sua, dicendo che dovevo dormire lì perché poi la mattina dopo dovevamo uscire presto per il lavoro. Quando andai a letto e mi addormentai, mi svegliai perché quest'uomo si era infilato nel letto con me e mi stava toccando dappertutto, tra cui le parti intime".



La showgirl ricorda la sua reazione: "All'inizio rimasi paralizzata, poi cominciai a urlare. Allora quest'uomo mi disse: 'Sei proprio una cretina, non hai capito niente, non andrai da nessuna parte, ma chi ti credi di essere?' e se ne andò dalla camera. La mattina dopo mi accompagnò a prendere il treno per Roma. Ricordo che piansi per tutto il viaggio". Per 40 anni, Stefania Orlando non ne ha mai parlato con nessuno: "Mi sentivo troppo in colpa, ero convinta che fosse colpa mia. Grazie alla terapia mi sono liberata da alcuni fantasmi e dal senso di colpa che mi ha inseguita per tanti anni". La showgirl ammette che questa esperienza ha segnato la sua vita: "Mi rendo conto che sono diventata diffidente verso il genere maschile, come se mi aspettassi che mi possa fare del male in qualche modo".