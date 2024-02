Stefania Orlando e la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi: "Non me lo aspettavo"

Stefania Orlando torna a parlare a Verissimo della fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, dopo 15 anni d'amore.

"Oggi sono in una fase di rinascita. Ho sofferto tanto, ma ora basta lacrime", afferma la showgirl, 57 anni. Stefania Orlando ammette: "Non me lo aspettavo che finisse, però penso che il vero amore è quello che lascia andare".

La showgirl rivela che sta recuperando piano piano un rapporto con l'ex marito: "Dopo tanti mesi di silenzio, io e Simone ci siamo sentiti di recente. Ognuno ha la sua vita, ma sono felice si sia ricreato un rapporto tra di noi perché l'amore non si può dissolvere nel nulla".