Sophie Codegoni al mare con la figlia Céline

Instagram @sophie.codegoni

Sophie Codegoni ha condiviso sui social alcuni dolci momenti al mare con figlia Céline Blue, alla quale ha dedicato dolci parole. "Quanto è bello il mondo insieme a te", ha scritto l’influencer, 22 anni, aggiungendo un cuore a una gallery di immagini in cui è immortalata durante una vacanza a Riccione con primogenita.

"Sto iniziando a farla mangiare sola", ha aggiunto Sophie Codegoni nelle sue storie su Instagram parlando della figlia avuta con l'ex compagno Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni parla a Verissimo della figlia e della separazione da Alessandro Basciano

Ospiti a Verissimo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano parlato della fine della loro storia d'amore e della figlia, raccontando le rispettive verità.

Per il compleanno della figlia, l'influencer e il dj si erano riavvicinati, festeggiando insieme il primo anno della loro bambina. "Io un amore così grande non l'avrei mai immaginato. Sarai sempre l'amore di mamma e papà, auguri Cèline. Ti amo, vita mia", aveva scritto Sophie Codegoni sui social in quell'occasione.