Sophie Codegoni alle Canarie con la figlia per una sorpresa ai nonni

L'influencer è partita per le Canarie con la figlia Céline Blue per fare una sorpresa al suo papà e ai suoi nonni paterni

Sophie Codegoni è partita per le Canarie con la figlia Céline Blue, nata a maggio del 2023, per fare una sorpresa al suo papà e ai suoi nonni paterni, che non vedeva da tanto tempo e che non avevano ancora conosciuto la pronipote.

"Sorpresa ai nonni", ha scritto l'influencer su Instagram, aggiungendo un cuore a un video con i momenti salienti della sua visita inaspettata ai suoi famigliari. Nel filmato Sophie, dopo essersi fatta aprire con una scusa da una vicina di casa il portone del palazzo in cui risiedono i nonni, suona alla porta della loro abitazione, entrando con la piccola tra lo stupore e l'emozione generale.

L'influencer ha poi pubblicato alcuni dolci momenti la figlia, tra passeggiate sulla spiaggia e bagni in piscina, e nelle sue storie ha condiviso alcune tenere immagini in cui la nonna segue con amore in riva al mare la piccola Céline: "Bisnonna", ha scritto, aggiungendo un cuore al video, Sophie Godegoni, che il 12 febbraio aveva festeggiato i 9 mesi della figlia avuta con l'ex Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni parla a Verissimo della separazione da Alessandro Basciano e della loro figlia

Ospiti a Verissimo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano parlato della fine della loro storia d'amore e della figlia, raccontando le rispettive verità.

Sophie Codegoni aveva detto di aver scoperto un tradimento da parte dell’ex fidanzato e aveva parlato di diverse "mancanze di rispetto" del dj, affermando di non aver sentito la sua vicinanza nemmeno durante la nascita della loro figlia Céline: "Io stavo partorendo e lui, a un certo punto, dice: 'Chiamo tua mamma che vado a riposarmi'. Mentre nasceva la bambina l'hanno dovuto svegliare. Céline è nata con presenti lui e mia mamma, perché non aveva fatto in tempo a uscire".

Alessandro Basciano aveva smentito l'accusa di tradimento e aveva affermato di essere ancora innamorato di Sophie: "Ho sbagliato con Sophie, ho perso tutto, ho perso la mia famiglia. Mi hanno mandato una lettera con l'avvocato chiedendomi di non vedere Sophie e la bambina. Se Sophie non mi vuole più, vorrei riuscire a vedere almeno mia figlia", aveva raccontato Alessandro, che aveva poi rivisto la sua Céline.