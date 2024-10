Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il loro rapporto raccontato a Verissimo

L'influencer e il dj hanno parlato, in due interviste separate, del loro rapporto oggi, dopo la separazione: riviviamo i momenti salienti dei loro racconti a Verissimo

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno parlato a Verissimo, in due interviste separate, del loro rapporto oggi, dopo la separazione, annunciata a ottobre del 2023.

Ospite lo scorso 5 ottobre, Sophie Codegoni ha raccontato la sua nuova vita da mamma single della figlia Céline Blue. "Oggi io e Alessandro siamo due genitori che si rispettano e si vogliono bene. Non siamo più una coppia, ma oggi il nostro amore è per nostra figlia", aveva detto l'influencer a proposito del rapporto con l'ex compagno.

Ospite a Verissimo il 19 ottobre, Alessandro Basciano ha fatto intendere, invece, di essere ancora innamorato di Sophie Codegoni e di non escludere, in futuro, un ritorno insieme: "Io e Sophie eravamo insieme a Parigi pochi giorni prima della sua intervista a Verissimo. Io non vedo le nostre strade completamente separate".

Nel video sopra, i momenti salienti del racconto di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Verissimo.