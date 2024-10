Il dj e influencer parla a Verissimo del suo rapporto con Sophie Codegoni e non esclude un ritorno insieme: "Io non vedo le nostre strade completamente separate"

Alessandro Basciano parla a Verissimo del suo rapporto con Sophie Codegoni, con cui a maggio del 2023 ha accolto la figlia Céline Blue.

"A oggi non siamo una coppia", conferma Alessandro Basciano, usando le stesse parole pronunciate a Verissimo da Sophie Codegoni due settimane fa. Il dj e influencer però rivela: "Io e Sophie eravamo insieme a Parigi pochi giorni prima della sua intervista a Verissimo".

Riguardo al loro rapporto oggi: "Viviamo di alti e bassi. Ultimamente sono stato un po' destabilizzato da lei". Alessandro Basciano però non esclude in futuro un ritorno insieme: "Io non vedo le nostre strade completamente separate".

Per quanto riguarda la fine della loro storia: "Il nostro è stato un amore forte e puro, senza limiti, che non siamo riusciti a gestire. Ci siamo fatti molto male, fino ad arrivare a non rispettarci più, a farci dispetti. Ma abbiamo capito che non ne esce nessuno vincitore".

Dopo la rottura, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni avevano dato una seconda possibilità al loro amore: "Abbiamo provato a convivere, ma abbiamo sbagliato perché prima di tornare insieme avremmo dovuto fare un percorso per trovare ognuno la propria serenità e di conseguenza stare bene in coppia".