Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la figlia Céline compie 8 mesi

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno festeggiato sui social l’ottavo complimese di Céline Blue, la figlia nata il 12 maggio del 2023 dalla loro relazione , terminata lo scorso ottobre.

L’influencer ha condiviso nelle sue storie su Instagram un video di alcuni dolci momenti vissuti con la primogenita dopo il bagnetto: “Qui qualcuno oggi compie 8 mesi?! Sei una bambina grande adesso!”, dice nel filmato Sophie alla figlia, che la guarda divertita.

Alessandro Basciano, invece, ha condiviso nelle sue storie su Instagram un collage di scatti della figlia accompagnati da un cuore .

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano parlano a Verissimo della loro separazione e della figlia

Ospiti a Verissimo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano parlato della fine della loro storia d'amore, raccontando le rispettive verità.

Sophie Codegoni aveva detto di aver scoperto un tradimento da parte dell’ex fidanzato e aveva parlato di diverse "mancanze di rispetto" del dj, affermando di non aver sentito la sua vicinanza nemmeno durante la nascita della loro figlia Céline: "Io stavo partorendo e lui, a un certo punto, dice: 'Chiamo tua mamma che vado a riposarmi'. Mentre nasceva la bambina l'hanno dovuto svegliare. Céline è nata con presenti lui e mia mamma, perché non aveva fatto in tempo a uscire".

Alessandro Basciano aveva smentito l'accusa di tradimento e aveva affermato di essere ancora innamorato di Sophie: "Ho perso tutto, ho perso la mia famiglia. Mi hanno mandato una lettera con l'avvocato chiedendomi di non vedere Sophie e la bambina. Se Sophie non mi vuole più, vorrei riuscire a vedere almeno mia figlia", aveva raccontato Alessandro, che aveva poi rivisto la sua Céline.

Tornata a Verissimo, Sophie Codegoni aveva detto a Silvia Toffanin che l'ex compagno è libero di vedere la figlia quando vuole. "Lui voleva vederla con me presente, ma io al momento non voglio vederlo. Non me la sento, sono troppo arrabbiata e ferita", aveva spiegato l'influencer.

Alessandro, tornato anche lui a Verissimo, aveva annunciato di essere riuscito a passare del tempo con la piccola Céline: "Grazie a Verissimo ho rivisto mia figlia. Dopo l'intervista, mi è arrivata una mail in cui mi dicevano che potevo vedere la bambina quando volevo", aveva raccontato il dj.