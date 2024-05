Instagram @luigi.calagna

Sofì dei Me contro Te ha festeggiato il suo 27esimo compleanno con il futuro marito Luì, che le ha dedicato dolci parole su Instagram.

"Buon compleanno baby", ha scritto Luigi Calagna nelle sue storie condividendo lo scatto di un bacio con Sofia Scalia davanti alla torta di compleanno.

La coppia a breve convolerà a nozze. "La data è vicina, avremmo voluto farlo prima ma si sono accavallati troppi progetti. C'è un’aspettativa altissima da parte di chi ci segue, vorrebbero tutti assistere all'evento. Dobbiamo trovare un modo per accontentarli e goderci una giornata per noi emozionante", avevano raccontato i Me contro te al Corriere della Sera.

"Stiamo iniziando a metterci la testa, non immaginavamo, che dopo la proposta di matrimonio, la gente si aspettasse che ci sposassimo a breve, pensavamo di avere più tempo. Vogliamo condividere il matrimonio, per bene, con i fan", aveva aggiunto la coppia.

Sofì e la proposta di matrimonio di Luì

A ottobre del 2020 era arrivata la romantica proposta di matrimonio. "È successo davvero!", aveva scritto la coppia sui social dando la notizia.

Nel 2021, Sofì aveva raccontato a Verissimo: "Non me lo aspettavo, avevo intuito qualcosa, ma non mi immaginavo niente di così importante ed emozionante. È stato veramente un momento magico".