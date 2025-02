Sofì e Luì dei Me contro Te svelano la data del matrimonio

Sofì e Luì si sposeranno a settembre del 2025. Ad annunciarlo sono gli stessi creator, noti come Me contro Te, in un video pubblicato sui social. "Finalmente", è la didascalia del video in cui Sofia Scalia, 27 anni, e Luigi Calagna, 32 anni, sono già vestiti, ironicamente, da sposi.

La proposta di matrimonio dei Me contro Te era arrivata nell'ottobre del 2021. In passato, la coppia aveva spiegato i motivi per cui hanno rimandato il matrimonio in questi anni. "Per ora non ci siamo sposati perché abbiamo avuto tanti impegni e tante cose da fare. E soprattutto abbiamo fatto il nostro film di Natale", aveva detto Luigi Calagna.

Insieme da 12 anni, ospiti a Verissimo nel 2021 Sofì e Luì avevano condiviso le emozioni dopo la proposta di matrimonio. È stato un momento magico. Io mi ero accorta di qualcosa, ma non avrei mai immaginato nulla di simile. Ancora quando guardo le immagini mi emoziono", aveva detto Sofia Scalia.