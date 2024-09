In un video pubblicato su Instagram, I Me Contro Te spiegano perché non si sono ancora sposati dopo la proposta di Luì a Sofì

"Non abbiamo definito una data". In un divertente video pubblicato sul loro profili social, Sofia Scalia e Luigi Calagna, noti come Sofì e Luì de I Me contro Te, hanno spiegato a tutti i loro fan perché non si sono ancora sposati.

La proposta di matrimonio dei Me contro Te era arrivata nell'ottobre del 2021 e, a tre anni di distanza, la coppia racconta i motivi che li hanno portati a rimandare per tanto tempo il matrimonio.

"Per ora non ci siamo sposati perché abbiamo avuto tanti impegni e tante cose da fare. E soprattutto abbiamo fatto il nostro film di Natale", spiega Luigi Calagna.

"Sappiamo il periodo, ma non abbiamo ancora definito una data. Più o meno abbiamo un'idea di quando ci potremmo sposare. Lo saprete al momento giusto, non in questo video", dichiarano Sofì e Luì mentre ridono e scherzano insieme.

"Prima di dirvelo vogliamo essere sicuri al 100%", aggiunge Sofì rassicurando tutti i fan.

Me contro Te: le origini e i film al cinema

Sofia Scalia, 26 anni, e Luigi Calagna, 31 anni, hanno iniziato la loro avventura pubblicando alcuni video su YouTube: "Per noi nulla è stato facile: siamo partiti da zero, da un piccolo paesino in Sicilia dove quasi nessuno sapeva cos'era YouTube. Abbiamo costruito con determinazione e sacrificio ciò che abbiamo oggi, e poiché siamo stati tra i pionieri, abbiamo imparato molte cose sulla nostra pelle: l'ostacolo è sempre dietro l'angolo".