Siria Pingo e Matteo Vitali hanno deciso di allontanarsi. Dopo le dichiarazioni di Siria Pingo, 23 anni, che in un'intervista parlava della crisi con il fidanzato dopo quasi nove anni di relazione e della decisione di prendere una pausa, anche Matteo Vitali, 33 anni, ha voluto fare chiarezza sui social. "Siamo stati noi due a decidere di allontanarci, non è stata una decisione sua o mia, ma nostra. Eravamo in un momento difficile e abbiamo deciso così", ha scritto in una storia Instagram, prendendo poi le difese dell'ex fidanzata: "Non vi autorizzo a scrivere messaggi di insulti nei suoi confronti per come è andata la nostra storia, perché non se lo merita e per di più non siete nessuno per giudicarla. Non avete rispetto per noi e per la nostra situazione, siete solo bravi a giudicare". Stando a quanto raccontato da Siria, a pesare nella relazione pare siano stati diversi punti di vista che hanno creato sempre più distanza tra i due. "Avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti, ma il giorno dopo abbiamo litigato. Da allora, non ci siamo più sentiti. Per adesso credo sia meglio così, lasciarci questo spazio. Non ci siamo lasciati con rancore, ma le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi. Lui diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro. Sto davvero male, quasi nove anni insieme non si cancellano facilmente. È come se mi mancasse il terreno sotto ai piedi".

Siria Pingo e Matteo Vitali, da Temptation Island a Verissimo

Siria Pingo e Matteo Vitali avevano partecipato a Temptation Island dopo circa sette anni di relazione. Era stata Siria a voler mettere alla prova il loro amore, dopo un'importante trasformazione personale in cui la ragazza è arrivata a perdere 85 chili. Dopo un percorso turbolento, la coppia aveva deciso di uscire insieme dopo il falò di confronto. Ospiti a Verissimo avevano parlato della loro storia d'amore dopo Temptation Island: "Ci ha fatto bene il programma. Siamo contenti del risultato e lo rifaremmo mille volte". Riguardo ai sogni per il futuro avevano parlato entrambi del desiderio di creare una famiglia insieme, Siria Pingo aveva aggiunto: "Nei progetti i figli ci sono, ma non in questo momento perché prima mi voglio realizzare lavorativamente parlando, sono una fanatica del lavoro, però quando avrò raggiunto la stabilità mi piacerebbe una famiglia numerosa come la mia". A questo proposito Matteo Vitali aveva detto: "Rispetto i suoi tempi, non ho fretta".