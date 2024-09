"Ci ha fatto bene il programma, sono stata io a chiamare. Lo rifarei mille volte". Ospiti nello studio di Verissimo, Siria Pingo e Matteo Vitali, una delle coppie più amate dell'ultima edizione di Temptation Island, raccontano il loro difficile passato e la felicità di essersi ritrovati.

In compagnia di Silvia Toffanin, Siria Pingo ripercorre i problemi di peso che l'hanno portata ad affrontare un intervento di chirurgia bariatrica: "Pesavo 130 chili, il 20 settembre saranno due anni dal mio intervento. È stata una rinascita fisica e mentale. Ho imparato a riconoscermi, mi sono sempre sentita sbagliata e ho sempre vissuto il bullismo".

"Da cosa nasceva questa fame così compulsiva?", chiede Silvia Toffanin. La ragazza spiega che il suo rapporto con il cibo era strettamente legato alle preoccupazioni per la malattia di sua madre: "Mangiavo tutto il giorno. Ho passato dei brutti momenti a casa, mamma ha avuto un tumore al quarto stadio. Aveva sei mesi di vita e, grazie a una chemio sperimentale, sta bene. Mi sono lasciata andare, ho perso anche un anno di scuola. Ho deciso di rimanere a casa, non volevo stare lontano da lei. Quello ha scatenato tutto. Non mi guardavo allo specchio e non mi fotografavo".

Riguardo l'intervento subito, la ragazza aggiunge: "Avevo paura dell'intervento, ma a 19 anni non riuscivo a fare quattro piani di scale e la notte respiravo male. Mi hanno tolto il 90% dello stomaco. È stata tosta".