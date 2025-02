Simona Guatieri, l'intervista in 100 secondi

Simona Guatieri ha raccontato a Verissimo la sua verità sul tradimento dell'ex marito Keita Baldé con Wanda Nara.

"A luglio del 2022 - due mesi dopo il nostro matrimonio - Mauro Icardi mi fa sapere di un incontro a Milano tra sua moglie Wanda Nara e mio marito. Poi, dopo qualche mese, sempre Mauro Icardi decide di rendere noto mediaticamente un secondo incontro a Dubai", ha spiegato Simona Guatieri, 34 anni, che con Keita Baldé, 29 anni, ha avuto due figli: Thiago (2019) e Isabel (2021).

Dopo il secondo tradimento e la successiva pressione mediatica, Simona Guatieri decide di separarsi dal marito: "Io amo mio marito, sono innamorata di lui, ma non potevo accettare questo. Non giustifico mio marito, ma posso capire che abbia avuto un momento di debolezza. Quello che non giustifico è spiattellare in pubblico fatti così privati". Dopo un anno e mezzo di lontananza, oggi, Simona Guatieri ha deciso di dare una seconda possibilità all'ex marito: "Oggi gli ho riaperto un po' la porta di casa per capire se possiamo tornare a essere una famiglia. Io amo Keita, sono innamorata di lui. Piano piano sto riprendendo fiducia".

