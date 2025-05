Debora Massari, figlia di Iginio Massari, ha raccontato sui social di aver subito un'isterectomia d'urgenza. "40 giorni di perdite molto abbondanti, emoglobina a 9, farmaci che non tolleravo. Alla fine, l'intervento era l'unica strada", ha raccontato l'imprenditrice e pasticciera a corredo di due immagini che la mostrano distesa su un letto d'ospedale. Quindi, Debora analizza con lucidità quanto accaduto: "Mi hanno tolto l'utero, le tube e il collo dell'utero, ma mi hanno lasciato le ovaie. Non entrerò in menopausa, e per me - che ho 49 anni e due figli - non è stata una 'tragedia'. Anzi, l'ho vissuta come una liberazione, una scelta per tornare a stare bene. Ma so che per molte donne non è così. So che per alcune è un dolore, una ferita profonda, un senso di perdita difficile da spiegare. E voglio dirlo chiaramente: tutte le emozioni sono valide". Infine, rivolgendo i ringraziamenti all'équipe medica che l'ha seguita, conclude: "Questa è la mia esperienza. Serena, risolutiva. Ma rispetto profondamente chi vive un'altra storia. L'importante è parlarne, senza vergogna, e supportarci a vicenda. Perché il corpo cambia, ma il nostro valore no. Mai".

Iginio Massari a Verissimo con la figlia Debora

A marzo, Iginio Massari era stato ospite a Verissimo proprio insieme alla figlia Debora e qui avevano parlato del rapporto che li lega. "È una persona molto severa e quindi pretende tanto dagli altri, ma perché pretende da se stesso - aveva raccontato Debora - Però è un uomo molto buono, molto generoso, non si risparmia mai. Dà tutto quello che sa, il suo sapere, e aiuta tanto le persone. È un bell'esempio da seguire". "Non ha mai imposto né a me né a mio fratello di seguire la sua strada, ma con il suo esempio ci ha portato a seguirla. Vedere un uomo che da sempre si sveglia alle 3 o alle 4 del mattino per portare avanti una famiglia ininterrottamente, senza mai lamentarsi, penso che possa essere davvero un esempio. È proprio una persona da seguire", ha aggiunto Debora Massari.