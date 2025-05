Valeria Graci lascia la sua casa: “Il posto da cui sono ripartita nei momenti più terribili"

È tempo di grandi cambiamenti per Valeria Graci. In un post sui social la comica, 44 anni, annuncia la sua decisione di lasciare la sua "casa del cuore". "Il mio rifugio e il posto da cui sono ripartita sempre, anche nei momenti terribili della mia vita. Con questa casa se ne va un pezzo importante della mia storia", scrive Valeria Graci, pubblicando due scatti in cui è visibile la crescita del figlio, 14enne, negli anni.

"È il posto dove mi sono innamorata per la prima volta, in questa casa sono nate artisticamente 'Katia e Valeria' e nel corso degli anni hanno campeggiato, a fasi alterne, le mie amiche di sempre e i nostri figli, e con il tempo, hanno giocato, mangiato e dormito fin dai primi giorni di vita", aggiunge Valeria Graci.

"Questi muri hanno custodito segreti incredibili e accolto risate infinite e per sempre sarà la mia casa del cuore e di tutti quelli che hanno portato tanto amore che oggi si è moltiplicato. Grazie CK per sempre mia e per sempre nostra, Pigi ed io ti lasciamo un pezzettino di cuore lì nell’angolo dove sappiamo noi ma, sono sicura, che non saremo gli unici", conclude la comica.

Il difficile momento di Valeria Graci

Originaria della provincia di Varese in Lombardia, Valeria Graci è diventata mamma nel 2011 con la nascita di Pierluigi. Nel 2020, Valeria Graci aveva aperto il suo cuore a Verissimo, parlando di un momento molto difficile della sua vita, segnato dalle violenze psicologiche dell'ex marito. "Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire, ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. Mi sentivo dire di essere una nullità, sono parole che lacerano dentro" , aveva raccontato.

Valeria Graci aveva saputo rialzarsi. Tornata a Verissimo aveva parlato della sua rinascita e delle sue nuove consapevolezze: "L'amore deve fare bene, non deve togliere o fare male. È importante riconoscere quando c'è qualcosa che non va. Se non siamo abituati ad amarci e rispettare noi stessi, è più facile permettere agli altri di trattarci in un certo modo. Io ho imparato a non permetterlo più".