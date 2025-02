Modella, conduttrice e mamma di due bambini nati da un matrimonio nel quale ha creduto con amore: Simona Guatieri si racconta a Verissimo e rivela, in esclusiva, la dolorosa verità sul tradimento dell’ex marito, il calciatore Keita Baldé.

Chi è Simona Guatieri

Simona Guatieri nasce in Molise, a Isernia, il 28 aprile 1990. Parallelamente agli studi che la porteranno a diplomarsi in scienze sociali, Simona inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima come modella. Tra le sue prime esperienze anche la partecipazione a Miss Italia, concorso che non ha potuto proseguire a causa di problemi di salute. Negli anni successivi colleziona diverse esperienze lavorative in televisione, sia in Italia che in Spagna.

Simona Guatieri, l'amore con Keita Baldé

Nel 2014 Simona Guatieri conosce su un set a Roma Keita Baldé - calciatore senegalese con cittadinanza spagnola classe 1995 - con cui inizia una storia d'amore. Nel 2017 decidono di andare a convivere. Il loro legame viene coronato dalla nascita nel 2019 del primogenito Thiago. Nel 2021 accolgono la seconda figlia Isabel. Il 2022 per la coppia è l'anno del matrimonio, celebrato a maggio sul lago di Como.

Un sogno, quello delle nozze, che per Simona inizia a infrangersi solo due mesi dopo, quando viene a conoscenza dei presunti tradimenti compiuti dal marito. "Mi sono sposata il 24 maggio, e a fine luglio ho ricevuto un messaggio da un uomo che mi diceva che Keita era con sua moglie - ha raccontato Simona Guatieri in un'intervista rilasciata a Vanity Fair - Mi è crollato il mondo addosso, ma l'ho pregato di non farlo sapere a nessuno. Non volevo subire e fare subire ai miei figli un'umiliazione simile, e mi vergognavo all’idea che la mia famiglia sapesse".

L'anno successivo, nel 2023, la notizia dei presunti tradimenti di Keita Baldé diventa di dominio pubblico. Dopo numerosi traslochi per seguire gli impegni lavorativi del marito e svariati tentativi di tenere unita la famiglia, Simona ha deciso di affrontare la separazione. Oggi è pronta a raccontare la sua verità.