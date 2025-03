Silvia Toffanin: “Eleonora Giorgi ci teneva tanto a salutarvi, voleva farlo dalla clinica in cui era ricoverata"

Silvia Toffanin ha voluto ricordare Eleonora Giorgi, scomparsa di recente per un tumore al pancreas: "Lei ci teneva a salutare il pubblico che le era stato accanto, voleva farlo dalla clinica, purtroppo non è riuscita a farlo"

"Ho avuto il privilegio di parlare con Eleonora Giorgi fino agli ultimi giorni. Vi devo raccontare che lei ci teneva tanto a salutarvi, a salutare il pubblico che le era stato accanto": con questa parole Silvia Toffanin ha voluto ricordare la grande attrice, scomparsa lo scorso 3 marzo per un tumore al pancreas.

Silvia Toffanin svela che Eleonora Giorgi avrebbe voluto salutare il pubblico anche dalla clinica in cui era ricoverata: "Mi aveva detto di volersi mettere un golfino nero sopra al pigiama per essere sempre carina e presentabile per voi. Il vostro affetto le aveva riempito il cuore e l'aveva resa ancora più serena. Purtroppo non è riuscita a farlo perché è stata male e poi se n'è andata".

Silvia Toffanin ha voluto mostrare l'ultima intervista di Eleonora Giorgi a Verissimo: "Non ci resta che guardare la sua ultima intervista, che come ogni intervista, ogni nostro appuntamento, era una grande lezione di vita per tutti noi".