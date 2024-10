Dal dolore per la scomparsa del papà all'amore di Silvia per il compagno Giorgio De Stefano: i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Giulia e Silvia Provvedi

Dal dolore per la scomparsa del papà all'amore di Silvia per il compagno Giorgio De Stefano: le sorelle Giulia e Silvia Provvedi si sono raccontate a Verissimo.

Giulia ha ripercorso i drammatici momenti in cui è corsa da suo padre, scomparso a causa di un infarto mentre era in videochiamata con le figlie. Giulia ha passato la notte accanto al padre senza vita: "Non poteva stare da solo, il corpo doveva essere affidato a qualcuno. Non si è mai pronti a vedere un'immagine così crudele".

Silvia ha parlato invece della storia d'amore con Giorgio De Stefano, condannato a 12 anni di carcere. "È lontano da noi da quasi cinque anni, non sono pochi, ma ormai sono rodata, anche se spero torni il prima possibile. Lui è unico e speciale. Ci tengo a lui come compagno e come papà".

Silvia, che con Giorgio De Stefano ha avuto la figlia Nicole, è disposta ad aspettare il ritorno del compagno: "Nicole lo ama alla follia e io non sarei mai in grado di perdere un amore così grande e questo mi porta ad avere pazienza e aspettarlo".