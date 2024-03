Shakira, l'intervista in 100 secondi

Dalle lacrime trasformate in diamanti all'amore per i figli e alla sua vita oggi: i momenti salienti dell'intervista di Shakira a Verissimo

Shakira si è raccontata a Verissimo. La pop star colombiana ha raccontato come è riuscita a trasformare le sue lacrime in diamanti, attraversando uno dei periodi più complicati della sua vita, segnato dalla fine della sua storia con Gerard Piqué, da cui sono nati i figli Milan e Sasha, e dai problemi di salute del padre.

"Non solo ho dovuto far fronte alla risoluzione della mia famiglia, ma la cosa più dolorosa che ho dovuto affrontare è stata l'incidente di mio padre, che era venuto a Barcellona per starmi vicino", ha spiegato Shakira.

Oggi la cantante ha ritrovato la serenità e della sua vita dice: "Sono sola. Voglio concentrarmi sui miei figli e trovare me stessa". Shakira ha parlato anche dell'immenso amore per i suoi figli: "I miei bambini sono la cosa più importante della mia vita, sono la mia ispirazione".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Shakira a Verissimo.