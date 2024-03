Shakira: "Sono sola. Voglio concentrarmi sui miei figli e trovare me stessa"

Shakira ha parlato a Verissimo della sua vita oggi: "Sono sola, così mi sento. Ho bisogno di stare sola, ho bisogno di occuparmi dei miei figli, di vegliare su di loro, di portarli avanti".

La pop star colombiana - uscita il 22 marzo, dopo sette anni, con il nuovo album dal titolo Las Mujeres Ya No Lloran - intende concentrarsi sui suoi figli Milan e Sasha, su se stessa e sul suo lavoro: "Ho tanti progetti, voglio tornare sul palcoscenico, andare in tour, ritrovare il mio pubblico ed essere me stessa. Voglio trovare me stessa".