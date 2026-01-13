Sevval Sam, lo scatto dell'attrice di Forbidden Fruit insieme alla collega Eda Ece

Sevval Sam e Eda Ece a teatro | Instagram: @sevvalsam

A raccontare il momento è stata Eda Ece attraverso una storia Instagram, in cui ha scritto: "Nuovo spettacolo, buona fortuna, è stato fantastico, complimenti a tutto il team".

Sevval Sam, nata a Istanbul il 16 novembre 1972, è figlia d’arte e ha costruito una carriera importante sia come attrice sia come cantante. A Verissimo aveva raccontato di vivere una relazione sentimentale serena, spiegando come la sua idea di amore sia cambiata nel tempo: "Non è più solo passione o attrazione, ma qualcosa di positivo che illumina la vita. Certo, l’amore ha una componente chimica, terrena e può finire, ma se fino a quel momento c’è un impegno reciproco, se ci si ama davvero e si costruiscono ragioni per stare insieme, allora quell’amore può durare a lungo e trasformarsi in qualcosa di quasi divino".

Eda Ece, nata il 20 giugno 1990, sempre a Verissimo, aveva raccontato la storia d’amore con il marito Buğrahan Tuncer, cestista sposato nel 2023, con cui nel 2024 è diventata mamma della piccola Mina İpek: "Siamo amici oltre che compagni e ci divertiamo tanto insieme", aveva dichiarato, spiegando come il desiderio di costruire una famiglia li abbia uniti ancora di più.