La foto13 gennaio 2026

Sevval Sam, lo scatto dell'attrice di Forbidden Fruit insieme alla collega Eda Ece

Sevval Sam pubblica una foto con Eda Ece, collega di Forbidden Fruit, durante una serata a teatro per lo spettacolo di Irem Kahyaoğlu Yılmaz
Sevval Sam e Eda Ece a teatro | Instagram: @sevvalsamSevval Sam e Eda Ece a teatro | Instagram: @sevvalsam

Sevval Sam condivide sui social uno scatto che la ritrae insieme a Eda Ece, amica e collega sul set di Forbidden Fruit. Le due attrici hanno trascorso una serata a teatro, andando a vedere uno spettacolo di Irem Kahyaoğlu Yılmaz.

A raccontare il momento è stata Eda Ece attraverso una storia Instagram, in cui ha scritto: "Nuovo spettacolo, buona fortuna, è stato fantastico, complimenti a tutto il team".

Nella serie Forbidden Fruit Sevval Sam ed Eda Ece interpretano rispettivamente Ender e Yildiz, due rivali in amore.

Sevval Sam, nata a Istanbul il 16 novembre 1972, è figlia d’arte e ha costruito una carriera importante sia come attrice sia come cantante. A Verissimo aveva raccontato di vivere una relazione sentimentale serena, spiegando come la sua idea di amore sia cambiata nel tempo: "Non è più solo passione o attrazione, ma qualcosa di positivo che illumina la vita. Certo, l’amore ha una componente chimica, terrena e può finire, ma se fino a quel momento c’è un impegno reciproco, se ci si ama davvero e si costruiscono ragioni per stare insieme, allora quell’amore può durare a lungo e trasformarsi in qualcosa di quasi divino".

Eda Ece, nata il 20 giugno 1990, sempre a Verissimo, aveva raccontato la storia d’amore con il marito Buğrahan Tuncer, cestista sposato nel 2023, con cui nel 2024 è diventata mamma della piccola Mina İpek: "Siamo amici oltre che compagni e ci divertiamo tanto insieme", aveva dichiarato, spiegando come il desiderio di costruire una famiglia li abbia uniti ancora di più.

