Serkan Cayoglu, gli auguri alla moglie Ozge Gurel: "Sei tutto"

Serkan Çayoğlu celebra su Instagram il compleanno della moglie Özge Gürel con una dedica romantica accompagnata da una serie di dolci foto che raccontano alcuni momenti della loro vita insieme. Nella didascalia, l'attore scrive: "Buon compleanno, moglie mia, sei tutto".
Nella prima foto del carosello, l'attore poggia dolcemente il capo contro quello della moglie. Poi c'è un primo piano cinematografico, dove Özge guarda verso l'alto Serkan.
In un'altra immagine, Özge è ritratta dietro un enorme bouquet di rose multicolori. La coppia appare anche in posa all'interno di un parcheggio sotterraneo. Un'altra foto mostra l'attrice ripresa lateralmente nello stesso garage mentre stringe il mazzo di fiori arancioni e pesca.
Poi uno scatto in bianco e nero ritrae la coppia seduta a un tavolo. L'ultima immagine mostra Özge in una zona alberata mentre tiene un grande mazzo di gigli bianchi.
I due attori turchi sono famosi in Italia per essere stati i protagonisti della serie turca Cherry Season - La stagione del cuore, dove si sono conosciuti. Özge Gürel e Serkan Çayoğlu si sono sposati prima a Karlsruhe, in Germania, a luglio 2022, e poi a Verona ad agosto dello stesso anno.
Özge Gürel, nata a Istanbul nel 1987, ha recitato in numerose serie televisive di successo, alcune delle quali hanno riscosso un grande seguito anche a livello internazionale. In Italia, è particolarmente nota per i suoi ruoli da protagonista in serie come Cherry Season - La stagione del cuore, Bitter Sweet - Ingredienti d’amore e Mr. Wrong - Lezioni d’amore.
Nel 2023, a Verissimo, Özge Gürel aveva parlato del suo primo anno di matrimonio con Serkan Çayoğlu.