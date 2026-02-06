Serkan Cayoglu, gli auguri alla moglie Ozge Gurel: "Sei tutto"

Selfie di Serkan Çayoğlu e la moglie Özge | Instagram: @serkancayoglu

In un'altra immagine, Özge è ritratta dietro un enorme bouquet di rose multicolori. La coppia appare anche in posa all'interno di un parcheggio sotterraneo. Un'altra foto mostra l'attrice ripresa lateralmente nello stesso garage mentre stringe il mazzo di fiori arancioni e pesca.

I due attori turchi sono famosi in Italia per essere stati i protagonisti della serie turca Cherry Season - La stagione del cuore, dove si sono conosciuti. Özge Gürel e Serkan Çayoğlu si sono sposati prima a Karlsruhe, in Germania, a luglio 2022, e poi a Verona ad agosto dello stesso anno.

Özge Gürel, nata a Istanbul nel 1987, ha recitato in numerose serie televisive di successo, alcune delle quali hanno riscosso un grande seguito anche a livello internazionale. In Italia, è particolarmente nota per i suoi ruoli da protagonista in serie come Cherry Season - La stagione del cuore, Bitter Sweet - Ingredienti d’amore e Mr. Wrong - Lezioni d’amore.

Nel 2023, a Verissimo, Özge Gürel aveva parlato del suo primo anno di matrimonio con Serkan Çayoğlu.