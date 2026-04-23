Un'attrice poliedrica con un forte legame con la sua Napoli: a Verissimo, le mille sfumature di Serena Rossi.

Nata a Napoli nel 1985, Serena Rossi è cresciuta in una famiglia di musicisti. Ha esordito a 16 anni nel musical C'era una volta... Scugnizzi. La grande passione per la recitazione l'ha portata a destreggiarsi tra cinema, teatro e televisione nel corso della sua carriera. Nel 2003, ottiene il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole, mentre continua a lavorare in teatro.

Il debutto cinematografico risale al 2007 con il film Liberarsi - Figli di una rivoluzione minore di Salvatore Romano. Nel corso degli anni, Serena Rossi ha ottenuto la notorietà televisiva partecipando a numerose serie tv come Il Commissario Montalbano, R.I.S. Roma, Ho sposato uno sbirro e Che Dio ci aiuti.

Sul grande schermo, recita nel film Song'e Napule dei Manetti Bros nel 2013. I due registi collaboreranno con Serena Rossi anche in Ammore e malavita e Diabolik. Serena Rossi lavora anche come doppiatrice e ha prestato la voce alla principessa Anna in Frozen - Il regno di ghiaccio.

Serena Rossi è sposata con l'attore Davide Devenuto, a cui è legata dal 2008 e con cui ha avuto nel 2016 il figlio Diego.