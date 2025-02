Serena Rossi parla a Verissimo dell'amore per il marito Davide Devenuto, a cui è legata dal 2008 e con cui ha avuto nel 2016 il figlio Diego.

"Stiamo insieme da 17 anni, sposati da due. Ci siamo voluti sposare dopo 15 anni insieme, eravamo in 14 al matrimonio", racconta l'attrice, cantante e conduttrice, 39 anni. E aggiunge: "Davide è l'amore della mia vita, è l'uomo con cui ho realizzato tutti i miei sogni". Conosciuti sul set di Un posto al sole, Serena Rossi racconta che con Davide Devenuto, 52 anni, non è stato un colpo di fulmine: "Eravamo colleghi, abbiamo lavorato sul set per sei anni. Io avevo un fidanzatino, lui si divertiva. Avendo 13 anni di differenza non pensavo che tra di noi potesse nascere qualcosa, ma allo stesso tempo era come se ci fosse sempre stato un filo tra di noi".

La scintilla è scoppiata dopo sei anni di amicizia: "Quando è finita la mia storia e anche lui era single, abbiamo iniziato a vederci. Credevo fosse una storiella così, invece dopo tre mesi vivevamo insieme".

Per quanto riguarda il loro figlio Diego, di otto anni: "Siamo molto innamorati. Quando ero piccolo, era molto geloso. Per esempio non voleva che cantassi in pubblico perché era un po' come condividermi con altri. Diego è un po' timido e riservato. Gli piace la musica e suona la chitarra".