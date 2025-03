Due sorelle unite dall’amore e dalla passione per la musica: domenica 23 marzo a Verissimo, per la prima volta insieme, Nicole e Serena Brancale.

Chi sono Serena e Nicole Brancale

Nicole Brancale è nata a Bari nel 1982, Serena è arrivata sette anni dopo, nel 1989. Si sono appassionate alla musica fin da bambine, grazie alla loro mamma Maria, una musicista di origini italo-venezuelane, scomparsa nel 2020. Il papà Agostino Brancale, è stato invece un calciatore e ha militato in serie C.

Dopo il diploma in Conservatorio, Nicole è diventata insegnante di pianoforte. Serena ha portato avanti invece la sua passione per il canto. Nel 2009, Serena Brancale ha partecipato ai provini di X Factor. Nel 2015 ha preso parte al Festival di Sanremo, nelle Nuove proposte, con la canzone Galleggiare. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Lunezia. Il 2024 è l'anno del brano Baccalà, una delle sue canzoni di maggior successo.

L’avventura a Sanremo 2025 delle sorelle Brancale

Serena e Nicole Brancale hanno perso la madre nel 2020 e a febbraio 2025 hanno realizzato il sogno della mamma: salire insieme sul palco dell’Ariston durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo. “Questo sogno parte da nostra madre”, aveva raccontato Serena in un’intervista a Quotidiano di Puglia, “che desiderava che se mai fossi tornata a Sanremo, sarebbe stata Nicole a dirigere l’orchestra. Vedere due sorelle su quel palco è unico. Lo dedichiamo a lei, con tutto il cuore”.

E così è stato, Nicole indossava i panni del maestro d’orchestra e dirigeva la sorella Serena nell'interpretazione del brano Anema e core.

Serena e Nicole Brancale e l'amore

Nicole Brancale è sposata ed è mamma di due bambini. Serena è legata al pugile Dario Morello. "Sono molto felice. Lui è molto rispettoso, forse perché fa un mestiere che insegna il rispetto per sé e per gli altri. È felice per qualsiasi cosa io faccia, non è geloso, è il mio primo fan. Mi guarda sempre con gli occhi dell'amore. Sono fortunata perché è una persona serena e sempre felice e in questo momento ci voleva serenità", ha raccontato la cantante nella sua intervista a Verissimo lo scorso febbraio.