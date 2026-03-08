Serena Brancale: "Mi piacerebbe diventare mamma"

Serena Brancale parla a Verissimo della sua storia d'amore con il pugile Dario Morello e rivela di avere il desiderio di diventare mamma.



"Mi piacerebbe. Mi è venuto questo desiderio grazie ad Alessandra. Quando abbiamo collaborato insieme nel brano Serenata, lei ogni giorno era sempre più bella e sempre più felice", afferma la cantante, 36 anni, riferendosi all'amica e collega Alessandra Amoroso, diventata mamma di Penelope a settembre 2025.



Anche il suo compagno, Dario Morello, vorrebbe diventare papà. "Gliel'ho detto e a lui piacerebbe. Dobbiamo capire come fare perché siamo pieni di cose belle da fare, tra un concerto e l'altro e un combattimento e l'altro", dice Serena Brancale.



La cantante racconta anche il suo primo incontro con il pugile, 32 anni: "Ha sentito un mio brano alla radio e mi ha cercato. Mi ha scritto, ma l'ho fatto aspettare un po', mi sono fatta corteggiare". Serena Brancale svela anche cosa l'abbia colpita del compagno: "A me è piaciuta subito la sua simpatia, mi ha fatto ridere tutto il giorno, ho scoperto dopo che era un pugile".