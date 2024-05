Serena Bortone dopo il caso del monologo di Antonio Scurati: "Sono tranquilla"

Serena Bortone racconta a Verissimo la sua versione sul caso del monologo di Antonio Scurati, che era stato cancellato dalla trasmissione della giornalista.

"Sono molto tranquilla. Non sono una testa calda ma un'orgogliosa dipendente del servizio pubblico", afferma la giornalista, che era stata la prima a denunciare sui social la vicenda, che aveva poi scatenato un'accesa discussione.

Dopo l'attenzione mediatica, Serena Bortone aggiunge: "Non ho particolari ansie o particolare eccitazione". La giornalista ammette che in tanti anni di carriera non si era mai trovata in una situazione del genere: "È la prima volta che mi accade".

Alla domanda se secondo lei ci sia un prezzo da pagare per la sua libertà, Serena Bortone risponde: "Nella vita tutto ha un prezzo. La libertà ha un prezzo, ma l'assenza di libertà per me avrebbe un prezzo maggiore".

Per quanto riguarda invece il suo futuro lavorativo: "Non sono una persona che si pone dei progetti a lungo termine, perché mi piace essere sorpresa dalla vita. Faccio il lavoro che mi piace, ho la fortuna di fare un lavoro che non mi annoia. Spero di continuare a farlo con lo stesso tipo di divertimento, di serietà e di onestà. Per il futuro non so, vediamo. La vita ci sorprenderà".