Serena Bortone parla del suo futuro lavorativo

Serena Bortone parla a Verissimo del suo futuro lavorativo, dopo il caso del monologo di Antonio Scurati, che era stato cancellato dalla trasmissione della giornalista: "Non sono una persona che si pone dei progetti a lungo termine, perché mi piace essere sorpresa dalla vita".

"Faccio il lavoro che mi piace, ho la fortuna di fare un lavoro che non mi annoia. Spero di continuare a farlo con lo stesso tipo di divertimento, di serietà e di onestà. Per il futuro non so, vediamo. La vita ci sorprenderà", afferma Serena Bortone.

In merito alla vicenda, che aveva scatenato un'accesa discussione, afferma: "Sono molto tranquilla. Non sono una testa calda ma un'orgogliosa dipendente del servizio pubblico".