Dopo aver parlato del suo matrimonio con Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli racconta a Verissimo il rapporto con suo papà Nicola, che oggi ha 90 anni ed è rimasto vedevo qualche anno fa.

“Proteggo papà perché è in un momento complicato”, inizia la giornalista, “Mio papà e mia madre sono stati insieme dal 1976 fino a quando lui è rimasto vedevo. Vivere la vedovanza alla sua età è anche difficile perché quando hai 90 anni tendi a pensare che sia finita la vita”.

Selvaggia Lucarelli ripercorre gli ultimi anni vissuti con suo papà: “All’inizio ha vissuto quattro anni con me. Poi è arrivato un momento in cui non era più autosufficiente e abbiamo dovuto prendere questa decisione di accompagnarlo in una casa di riposo”.

“È stato doloroso. Fa male l’idea di non prendersi cura dei propri genitori, ti sembra di non fare quello che loro hanno fatto con noi. Lui aveva bisogno di assistenza e accudimento h24. Anche la persona che si prende cura dell’anziano ha bisogno di un equilibrio fisico e psicologico, quella era l’unica soluzione”, aggiunge l’opinionista del GF Vip che racconta la nuova serenità di suo padre, “All’inizio papà l’ha vissuta male, adesso io vedo che ha recuperato la socialità. È impegnato mentalmente, ha qualcosa che gli accade intorno. La mente torna occupata. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio. Ha recuperato tanti stimoli e socialità. Non demonizziamo questa scelta”.

Selvaggia Lucarelli riceve un emozionante videomessaggio di suo padre. “Chiamarti Selvaggia ti ha portato fortuna. Quando frequentavi la quinta elementare, in un tema ti chiedevano cosa vuoi fare da grande, tu hai risposto la giornalista televisiva. Ce l’hai messa tutta, sei stata eccezionale. Ti abbraccio e ti bacio figlia. Sbrigati a sposarti, ho già scelto l’abito”, sono le parole d’amore del papà di Selvaggia.