Sarah Ferguson a pranzo con Beatrice di York per il suo compleanno

Nel giorno del 65esimo compleanno della Duchessa di York, madre e figlia si uniscono per sostenere la ricerca e la consapevolezza sulla salute ginecologica femminile

In occasione del 65esimo compleanno della Duchessa Sarah Ferguson, lei e sua figlia Beatrice di York si sono riunite in uno speciale pranzo alla Langan’s Brasserie a Mayfair (Londra) per celebrare il decimo anniversario della Lady Garden Foundation.

L’organizzazione ha come obiettivo principale la raccolta di fondi per la ricerca sui tumori ginecologici e per la diffusione di informazioni sulla salute delle donne.

Nel giorno del suo compleanno, sono arrivati anche gli auguri di altri membri della famiglia reale, come una dedica della principessa Eugenie: "Buon compleanno alla mia bellissima mamma. Orgogliosa della nonna che sei, della mamma che sei e della donna che sei. Sei un'ispirazione e le nostre infinite chiacchierate mi portano tanta felicità e un incredibile supporto".

Sarah Ferguson e il tumore al seno

In una recente intervista al magazine The Sun, Sarah Ferguson, recentemente operata per un melanoma maligno che le era stato diagnosticato lo scorso gennaio, aveva voluto sottolineare l'importanza di sottoporsi ai controlli di routine: "Io sono la prova vivente dell'importanza di non saltare mai gli appuntamenti di screening e di farsi sempre controllare i sintomi tempestivamente".

Nel corso dell'intervista, Ferguson aveva aggiornato sulle sue condizioni di salute: "I medici mi hanno detto che non dovrei usare la frase guarita dal cancro, ma la cura ha avuto successo e i test mostrano che non c'è stata diffusione o recidiva. Mi sono rassegnata al fatto che dovrò sottopormi a controlli per il resto della mia vita".

Durante l'evento di Londra, Sarah Ferguson ha quindi ribadito quanto sia fondamentale parlare apertamente della salute ginecologica, un tema che, come lei stessa sottolinea, ricorda la battaglia di anni fa per rompere il silenzio intorno al tumore al seno. La duchessa ha condiviso la sua esperienza personale: "Credo sia estremamente importante parlare sempre di più di tutto ciò che riguarda la salute ginecologica.

Anche Beatrice di York ha espresso il suo impegno per la causa: "Io penso alle ricerche ancora necessarie per la salute delle donne. I dati a nostra disposizione sono ancora pochi", ha dichiarato la principessa.