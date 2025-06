Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, le dediche per il sesto anniversario di matrimonio

Instagram: @katherineschwarzenegger

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger celebrano il loro sesto anniversario di matrimonio con un tenero scambio di dediche sui social e una serie di scatti.

La scrittrice 35enne e l’attore 45enne, che si sono sposati l’8 giugno 2019, condividono con i fan alcuni momenti speciali. Sui social, Katherine Schwarzenegger pubblica una foto in bianco e nero, dove si mostra seduta vicino al marito Chris. Accanto alla foto, scrive: "6 anni di amore, divertimento e bambini! Amo tutto questo, buon anniversario".

Chris Pratt sceglie due foto per il suo tributo alla moglie: nella prima, i due sono in un ristorante immerso nel verde. Nella seconda, un ricordo del loro matrimonio: Katherine indossa un abito da sposa bianco senza spalline, con un lungo velo e un bouquet di fiori, mentre Chris è in completo scuro e cravatta chiara. Camminano insieme su un sentiero, scambiandosi uno sguardo innamorato. Nella dedica, l’attore scrive: "Sei anni fa, oggi, ho sposato la mia migliore amica. Mi hai mostrato cosa sono l’amore, la grazia e la forza. Grazie per aver reso questa vita così piena di gioia, famiglia e fede. Buon anniversario, amore mio!".

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, una storia d’amore nata nel 2018

La relazione tra Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, figlia di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, è cominciata nell’estate del 2018. Solo un anno dopo, nel giugno 2019, i due sono saliti all’altare. Poco più tardi, nell’agosto del 2020, è nata la loro prima figlia, Lyla Maria. La coppia ha poi accolto una seconda bambina, Eloise Christina, nel 2022. Nel 2024 è nato il terzo figlio della coppia, Ford Fitzgerald.

Chris Pratt è anche padre di Jack, avuto nel 2012 dall’ex moglie Anna Faris, con cui è stato sposato per nove anni prima del divorzio nel 2017.