Dopo essere stata operata per un melanoma maligno che le era stato diagnosticato lo scorso gennaio, Sarah Ferguson, 64 anni, desidera lanciare un messaggio raccontando la sua storia personale.

"Io sono la prova vivente dell'importanza di non saltare mai gli appuntamenti di screening e di farsi sempre controllare i sintomi tempestivamente", dichiara la duchessa di York al magazine The Sun per sensibilizzare sull'importanza di sottoporsi ai controlli di routine.

Sarah Ferguson racconta come le è stato diagnosticato il melanoma, grazie anche a sua sorella Jane: "Avevo quasi saltato un appuntamento perché non me la sentivo di affrontare un viaggio nel centro di Londra in una giornata molto calda e avevo pensato di rimandare. Quando ne ho parlato a mia sorella Jane, che mi aveva chiamato da casa sua in Australia, lei ha insistito perché ci andassi".

Nel corso dell'intervista, Ferguson aggiorna sulle sue condizioni di salute: "I medici mi hanno detto che non dovrei usare la frase guarita dal cancro, ma la cura ha avuto successo e i test mostrano che non c'è stata diffusione o recidiva. Mi sono rassegnata al fatto che dovrò sottopormi a controlli per il resto della mia vita".

L'annuncio della malattia

"Mi sono presa un po' di tempo per me stessa perché mi è stato diagnosticato un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle - aveva dichiarato a gennaio la stessa duchessa di York - È la mia seconda diagnosi di cancro in un anno, da quando mi è stato diagnosticato un cancro al seno quest'estate, per il quale ho subito una mastectomia e un intervento di chirurgia ricostruttiva".

Nel messaggio condiviso sui social, Sarah Ferguson aveva proseguito condividendo tutta la gratitudine per aver rilevato la malattia tempestivamente e l'importanza della prevenzione: "È stato grazie alla grande attenzione del mio dermatologo che il melanoma è stato scoperto con tempestività".