Martina Stella e la vita da single: “Sto bene da sola, non mi manca un compagno”

Martina Stella è felicemente single. A dirlo è la stessa attrice, 40 anni, sui social. "Ho l'amore dei miei figli, l'amore per il mio lavoro, il vostro affetto. Al momento una storia seria non mi manca. Sto bene da sola. Vengo da una storia complessa e difficile, preferisco un po' di leggerezza e poi sono concentrata sulle mie priorità, i figli e il lavoro. Far conciliare tutto è già abbastanza complicato. Ogni cosa a suo tempo", ha affermato Martina Stella, che è stata legata dal 2015 al 2023 ad Andrea Manfredonia.

Mamma di Ginevra - nata nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregorini - e di Leonardo - nato nel 2021 dal matrimonio con Andrea Manfredonia -, l'attrice ha parlato anche dei suoi programmi per l'estate 2025: "Sarò divisa, come sempre, tra il mio lavoro e i miei figli: un po' in Toscana e un po' al mare vicino a Roma. L'estate è un momento di grande lavoro per me, ma cerco sempre di organizzarmi per fare tutto al meglio".

Per quanto riguarda la separazione dall'ex marito, Martina Stella ha aggiunto: "Non è un argomento facile, anzi è molto delicato. Ho sempre come priorità la serenità e la felicità dei miei figli".

Ospite a Verissimo, Martina Stella aveva parlato dell'amore per i suoi figli: "Ho sempre sognato di diventare mamma. I figli ti danno la grande possibilità di metterti in discussione e di migliorarti come essere umano".

Nell'intervista a Oggi in cui ha annunciato la fine del suo matrimonio, Martina Stella aveva detto: "I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore". Ma aveva lasciato la porta aperta all'amore: "Non sono sfiduciata. Da sognatrice, sono aperta alle possibilità della vita. Non ho chiuso con l’amore, sono troppo giovane. Ora non me la sento, però non mi precludo nulla".