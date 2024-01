Sarah Ferguson ha un cancro alla pelle

"Mi è stato diagnosticato un melanoma maligno ed è la mia seconda diagnosi di cancro in un anno”, la duchessa di York nel 2023 era stata operata per un tumore al seno

A Sarah Ferguson, 64 anni, è stato diagnosticato un melanoma maligno, il tipo più grave di cancro della pelle.

A farlo sapere è stata la stessa duchessa di York, che su Instagram ha scritto: “Mi sono presa un po' di tempo per me stessa perché mi è stato diagnosticato un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle. È la mia seconda diagnosi di cancro in un anno da quando mi è stato diagnosticato un cancro al seno quest'estate, per il quale ho subito una mastectomia e un intervento di chirurgia ricostruttiva".

"È stato grazie alla grande attenzione del mio dermatologo che il melanoma è stato scoperto con tempestività. Naturalmente un’altra diagnosi di cancro è stata uno shock, ma sono di buon umore e sono grata per i tanti messaggi di amore e sostegno. Credo che la mia esperienza sottolinei l'importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l'emergere di nuovi nei che possono essere un segno di un melanoma, e invito chiunque legga questo messaggio a sottoporsi in maniera scrupolosa ai controlli”.

La duchessa ha poi ringraziato tutto il personale sanitario: “Sono incredibilmente grata ai medici che mi hanno supportato in entrambe queste esperienze con il cancro e alla Clinica Mayrlife per essersi presa cura di me nelle ultime settimane, permettendomi di recuperare. Adesso sto riposando a casa con la mia famiglia, mi sento fortunata ad avere il loro amore e il loro sostegno”, ha concluso Sarah Ferguson, alla quale, dopo la mastectomia subita lo scorso anno, erano stati rimossi e analizzati diversi nei durante un’operazione di chirurgia ricostruttiva.

"Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre la duchessa si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia, e uno di questi è stato identificato come canceroso”, ha fatto sapere il portavoce della duchessa di York.

Instagram @sarahferguson15

Sarah Ferguson e il cancro al seno

Sarah Ferguson a giugno del 2023 aveva subito un intervento di mastectomia per un cancro al seno: "Alla duchessa di York è stata diagnosticata una forma precoce di cancro al seno, rilevata durante uno screening mammografico di routine. Le è stato consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico, che ha avuto successo", aveva fatto sapere in quell’occasione il suo portavoce.

"Sarah Ferguson non aveva sintomi prima dello screening, e ritiene che la sua esperienza sottolinei l'importanza di uno screening regolare. Ora sta ricevendo le migliori cure mediche e i suoi medici le hanno detto che la prognosi è buona", aveva aggiunto il portavoce della duchessa di York, che nel suo podcast aveva invitato tutti gli ascoltatori a fare controlli preventivi: "Invito tutti a farsi controllare, il cancro può essere silenzioso".

Da Carlo a Kate Middleton: i problemi di salute nella royal family

Non è un periodo semplice per la royal family. Kate Middleton è ancora ricoverata in ospedale a causa di un intervento addominale che ha subito di recente.

Presto anche re Carlo dovrà sottoporsi a un'operazione per un problema di "prostata ingrossata".