"Sto molto meglio. Sono tornato in studio a scrivere, a cantare": con queste parole Sangiovanni annuncia, in un video, il ritorno alla musica dopo più di un anno di pausa. Il cantante, 22 anni, ringrazia i fan che gli hanno mostrato vicinanza in questo periodo complicato: "Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, Tutto l'affetto che ho ricevuto è stato veramente bellissimo. Spero di ricambiarlo presto, spero di vedervi. Mi mancate veramente tanto".

Sangiovanni dedica un pensiero anche a chi nel mondo dello spettacolo gli è stato vicino: "Grazie anche agli artisti, alle persone dello spettacolo, a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo anche solo con un messaggio. Vorrei ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto". "Siamo pronti per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme. Ci vediamo presto", conclude Giovanni Pietro Damian , diventato noto come Sangiovanni nel 2020 con la partecipazione ad Amici.

Sangiovanni aveva annunciato la sua decisione di prendersi una pausa a febbraio del 2024: “A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto, ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Inizierò a dedicare tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima”. Il cantante aveva fatto slittare a data non definita l’uscita del suo album Privacy e la data al forum di Assago già organizzata per il 5 ottobre 2024.

Lontano anche dai social, Sangiovanni aveva pubblicato un post proprio in occasione della data del concerto al forum di Assago: "P enso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica. Erano anni che non mi accadeva questo".