Sangiovanni: “Sono a disagio, mi fermo”

“A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”. Così il cantante Sangiovanni, 21 anni, scrive ai fan su Instagram per spiegare la sua decisione di prendersi un momento di pausa, facendo slittare a data non definita l’uscita del suo album "Privacy" e la data al forum di Assago già organizzata per il 5 ottobre.

Sangiovanni precisa che non è un addio alla musica, ma solo un momento di stop per ricaricarsi: “Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti”.

Pur evitando di fare promozione del disco e concerti, il cantante vuole continuare a lavorare: “Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. so che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima”.