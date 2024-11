Samuele Bersani ai fan dopo lo stop forzato del tour: "Grazie a ognuno di voi"

Dopo aver annunciato l'interruzione forzata del suo tour a causa di problemi di salute, Samuele Bersani torna a parlare sui social e questa volta rivolge un messaggio di ringraziamento ai suoi fan. "In un tempo sospeso che si dilata e si restringe al ritmo di esperienze e pensieri imprevisti, i vostri messaggi così pieni di affetto mi hanno mostrato concretamente quando sia stretto il nodo che ci tiene uniti, anche da lontano, in tutte le ore incerte e nei giorni traballanti", ha scritto il cantautore, 54 anni. Quindi, aggiungendo un cuore rosso, ha concluso: "Grazie davvero a ognuno di voi".

A inizio novembre Bersani aveva spiegato su Instagram di dover interrompere il suo tour: "Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all'altro". "Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po' di tempo, lontano dai palchi - aveva poi aggiunto il cantautore nato a Rimini - senza però approfondire la diagnosi - Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce". "Al momento purtroppo non c'è alternativa a questa decisione. Tornerò presto" aveva quindi concluso.