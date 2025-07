David Beckham, la dedica alla moglie Victoria per il 26esimo anniversario

David Beckham pubblica sui social una serie di foto ricordo accompagnate da una dolce dedica per la moglie Victoria in occasione dell'anniversario di matrimonio

David Beckham condivide sui social un carosello che ripercorre alcuni momenti importanti vissuti insieme alla moglie Victoria in occasione del loro 26esimo anniversario di matrimonio. "26 anni oggi mi hai detto SÌ - scrive l'ex calciatore nella didascalia che accompagna la pubblicazione su Instagram - Buon anniversario e grazie per avermi donato i nostri bellissimi bambini e per aver costruito la vita che abbiamo insieme. Ti amo Lady Beckham".

Il "Lady" scritto da Beckham nel post fa riferimento alla nomina a Sir David (cavaliere) ricevuta da Re Carlo lo scorso giugno, con la quale l'ex giocatore, 50 anni, è stato premiato per il suo contributo allo sport e alla beneficenza. La coppia è così diventata Sir David e Lady Victoria.

Di recente David Beckham ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute. La moglie Victoria ha pubblicato sui social uno scatto del marito in ospedale, con il braccio fasciato, scrivendo nella didascalia: "Guarisci presto papino". Secondo alcuni media, David Beckham sarebbe stato operato a causa delle conseguenze di una frattura di 22 anni fa, quando si fratturò il polso giocando con l'Inghilterra contro il Sudafrica a Durban.

David e Victoria Beckham, la storia d'amore

David e Victoria Beckham si sono incontrati per la prima volta nel 1997 a una partita di calcio di beneficenza ed è stato un colpo di fulmine. Nel 1999 hanno dato il benvenuto al loro primogenito Brooklyn Joseph. La coppia si è sposata il 4 luglio del 1999 nel castello di Luttrellstown, vicino a Dublino. Nel 2002 è nato il secondogenito Romeo James. Nel 2005 è arrivato il terzo figlio maschio Cruz David. E nel 2011 è venuta alla luce la loro unica figlia femmina Harper Seven.