Samantha De Grenet spiega i recenti problemi di salute del figlio Brando

Samantha De Grenet aveva pubblicato lo scorso settembre uno scatto dall'ospedale insieme al figlio Brando. Nella foto Brando era in sedia a rotelle e lei con le stampelle. A Verissimo la showgirl e il figlio spiegano cosa era successo.

"Ero stata operata al menisco per la terza volta. Dovevo stare a letto, immobile, quando mi hanno chiamata per dire che Brando era in pronto soccorso perché si era fatto male in palestra", racconta la showgirl, 53 anni.

Brando, 19 anni, spiega: "Ho preso un duro colpo in palestra, sono stato a letto per 40 giorni". Per Samantha De Grenet sono stati giorni pieni di preoccupazione: "Due vertebre fratturate e gli hanno dovuto fare una Tac al rene per capire se fosse compromesso. Per fortuna nulla di gravissimo, ma il percorso è lungo, Brando sta ancora facendo fisioterapia".