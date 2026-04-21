" I figli si amano, ma i nipoti si adorano - aveva dichiarato Sal Da Vinci a Verissimo - I miei nipotini mi hanno cambiato la vita, sono la mia canzone più bella".

Sal Da Vinci, la nipote Nina balla sulle note di Rossetto e caffè

Ospite a Verissimo, Sal Da Vinci aveva presentato i nipotini Nina e Antonio, che al tempo avevano 2 anni. In quell'occasione la piccola Nina si era scatenata sulle note di Rossetto e caffè, canzone di successo del nonno. "Lei è esibizionista al massimo. Starebbe qui tutto il giorno a fare lo show", aveva affermato nonno Sal a proposito del temperamento della nipote.