Sal Da Vinci, 57 anni, festeggia anche su Instagram il compleanno della nipote Nina, secondogenita di Francesco, figlio del cantautore. "Buon compleanno principessa mia. Ti Amo", scrive Sal Da Vinci a corredo di una foto della nipotina al mare. Oltre che di Nina, l'artista è nonno anche di Salvatore, fratellino di Nina, e di Antonio, figlio di Annachiara, secondogenita del cantante.
"I figli si amano, ma i nipoti si adorano - aveva dichiarato Sal Da Vinci a Verissimo - I miei nipotini mi hanno cambiato la vita, sono la mia canzone più bella".
Sal Da Vinci è papà di Francesco (1993) e Annachiara (1998) nati dall'amore con la moglie Paola Pugliese, sposata nel 1992.
Ospite a Verissimo, Sal Da Vinci aveva presentato i nipotini Nina e Antonio, che al tempo avevano 2 anni. In quell'occasione la piccola Nina si era scatenata sulle note di Rossetto e caffè, canzone di successo del nonno. "Lei è esibizionista al massimo. Starebbe qui tutto il giorno a fare lo show", aveva affermato nonno Sal a proposito del temperamento della nipote.