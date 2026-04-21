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Nonni e nipoti21 aprile 2026

Sal Da Vinci, gli auguri alla nipotina Nina: "Buon compleanno principessa mia"

Sal Da Vinci condivide sui social uno scatto dell'amata nipote per augurarle buon compleanno
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Nina, la nipotina di Sal Da Vinci
Nina, la nipotina di Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, 57 anni, festeggia anche su Instagram il compleanno della nipote Nina, secondogenita di Francesco, figlio del cantautore. "Buon compleanno principessa mia. Ti Amo", scrive Sal Da Vinci a corredo di una foto della nipotina al mare. Oltre che di Nina, l'artista è nonno anche di Salvatore, fratellino di Nina, e di Antonio, figlio di Annachiara, secondogenita del cantante.

"I figli si amano, ma i nipoti si adorano - aveva dichiarato Sal Da Vinci a Verissimo - I miei nipotini mi hanno cambiato la vita, sono la mia canzone più bella".

Sal Da Vinci è papà di Francesco (1993) e Annachiara (1998) nati dall'amore con la moglie Paola Pugliese, sposata nel 1992.

Sal Da Vinci, la nipote Nina balla sulle note di Rossetto e caffè

Ospite a Verissimo, Sal Da Vinci aveva presentato i nipotini Nina e Antonio, che al tempo avevano 2 anni. In quell'occasione la piccola Nina si era scatenata sulle note di Rossetto e caffè, canzone di successo del nonno. "Lei è esibizionista al massimo. Starebbe qui tutto il giorno a fare lo show", aveva affermato nonno Sal a proposito del temperamento della nipote.

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