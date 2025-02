Sabrina Salerno, la lotta contro il tumore: "Ho avuto paura come mai nella vita"

Sabrina Salerno parla a Verissimo della sua lotta contro il tumore al seno per cui si è sottoposta a un'operazione a settembre del 2024. "Lo scorso luglio, dopo una mammografia di controllo, mi hanno richiamata per ulteriori accertamenti", racconta la cantante, 56 anni.

È stato allora che Sabrina Salerno ha scoperto di avere un nodulo maligno al seno: "Quando mi hanno dato la diagnosi, ho pensato per giorni: 'Adesso mi sveglio da questo incubo'. Ho avuto paura come mai nella vita. La paura poi ti accompagna e ti rimane. È un percorso difficile in cui devi imparare ad elaborare la paura". Per quanto riguarda le cure: "Per fortuna e grazie alla prevenzione, il nodulo era piccolo. Ho evitato la chemioterapia per un soffio, ho affrontato la radioterapia. La mia cicatrice non è tanto fisica, ma è invisibile ed la paura". Per quanto riguarda la sua vita dopo il tumore: "Ho questa voglia di vita che si è amplificata, me la prendo meno per le stupidaggini perché la vita può cambiare in dieci secondi".