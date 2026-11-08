Sabrina Salerno: "Sui social mi hanno scritto 'Muori di cancro'. Ho deciso di combattere questa crudeltà"

Sabrina Salerno parla a Verissimo di una vicenda molto spiacevole che l'ha riguardata di recente. "Mi hanno scritto nei messaggi su Instagram 'Muori di cancro'. Lì per lì sono andata in automatico, bloccando e segnalando questa persona. Era come se avessi preso un pugno, uno schiaffo forte. Non ci ho pensato più, poi la mattina ne ho parlato con mio marito", racconta la cantante, 58 anni, che a settembre del 2024 è stata operata per un tumore al seno.

È stato il marito di Sabrina Salerno, Enrico Monti, a darle la spinta ad affrontare la vicenda: "Mio marito mi ha detto: 'È una cosa gravissima', Ho deciso di non accettare questa cosa e di combatterla". La cantante, che ha denunciato la vicenda sui social, ha indagato sull'identità di chi ci fosse dietro a quel commento: "È un ingegnere e ha anche insegnato in un liceo scientifico. Spesso pensiamo che la crudeltà venga da persone con problemi psichiatrici, invece ogni giorno siamo circondati da crudeltà gratuita da parte di persone capaci di intendere e di volere".

La cantante si è rivolta a un avvocato: "Farò di tutto perché questa persona si prenda la sua responsabilità e si renda conto della gravità". Sabrina Salerno non nega di essere rimasta profondamente scossa da quel messaggio: "Io ho avuto una diagnosi di tumore al seno. Questa persona ha preso la mia paura e me l'ha rivoltata contro. Nonostante stia bene e abbia una vita normale, cerco di convivere con la paura che dentro di me c'è".