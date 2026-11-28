Giada de Blanck racconta a Verissimo l'ultimo periodo accanto alla mamma Patrizia de Blanck, scomparsa a febbraio del 2026. "È un amore che va oltre la morte. Non c'è più la presenza fisica, ma l'amore che ci legava va oltre", afferma Giada de Blanck, che racconta per la prima volta la malattia della mamma: "Era testarda e non voleva mai farsi vedere dai medici. Ma a dicembre dello scorso anno aveva iniziato a essere stanca, non riusciva ad alzarsi dal letto, finché il 19 dicembre le ho visto un livido e ho visto che aveva un colore giallo e ho chiamato l'ambulanza".

Giada de Blanck, 45 anni, ricorda quei giorni difficili: "Sono stata al pronto soccorso tutta la notte, il giorno dopo mi hanno mandata a casa e mi hanno dato un numero da chiamare, quando ho telefonato, mi hanno detto: 'Ci dispiace, tua mamma ha una leucemia molto grave'. Sono quasi svenuta, mi hanno dovuta tenere. Mi è crollato il mondo addosso. Il giorno dopo sono tornata in ospedale ed è iniziata la mia lotta". La figlia di Patrizia de Blanck e Giuseppe Drommi non ha mai lasciato la mano della sua mamma: "Il mio amore era talmente infinito che ho fatto di tutto. Ho dedicato la mia vita a mia mamma. È stata veramente dura. All'inizio potevo vederla solo una volta a settimana. Lei non ha mai saputo nulla di cosa stava accadendo".

Purtroppo a un certo punto le condizioni di salute di Patrizia de Blanck sono peggiorate inesorabilmente. "All'inizio stava reagendo bene alla terapia, ma poi è peggiorata. Quando ho visto il sangue nelle urine, ho detto: 'Basta accanirmi'. Mia mamma era la mia vita, avevo paura, ma l'ho lasciata andare. Quando l'ho vista piena di lividi, ho capito che dovevo lasciarla andare", racconta Giada de Blanck, che ricorda gli ultimi istanti di vita della mamma: "È morta davanti a me, mi ha aspettato. Ero andata a bere dell'acqua, quando sono rientrata ha fatto il suo ultimo respiro".