Barış Aytaç parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere single. "Credo che l'amore sia un sentimento fortissimo, ma ultimamente faccio sempre più fatica ad abbandonarmi a questo sentimento. Con gli anni, le esperienze negative del passato ti portano a temere che possano ripetersi in futuro", afferma l'attore che interpreta Caner in Forbidden Fruit.

Barış Aytaç, 40 anni, rivela di aver sofferto in passato per amore. "Ho vissuto una storia molto importante iniziata quando ero giovanissimo, avevo poco più di 20 anni. È durata a lungo, vivevamo insieme e credevo che quella storia sarebbe durata per sempre", racconta l'attore turco, che ammette di aver sofferto molto per la fine di quella relazione: "Mi si è spezzato un po' il cuore".



Oggi Barış Aytaç ha uno sguardo più disincantato, ma non chiude il cuore all'amore: "Con il passare degli anni diventa più difficile trovare persone con cui avere davvero qualcosa in comune. E poi la solitudine mi fa stare bene, mi piace avere i miei spazi. Condividere la propria vita con un'altra persona non è semplice, ma dell'amore non si può fare a meno se trovi la persona giusta".