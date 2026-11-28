Clemente Russo parla a Verissimo del ritorno sul ring a 44 anni. "Mi mancava la vita da atleta, la quotidianità, la serietà, l'alimentazione. Quando smetti di fare quella vita, che per molti potrebbe sembrare sacrificante, dopo un po' ti manca", dice il pugile.

In merito al match in cui è finito KO, racconta: "Non sono soddisfatto del risultato, non è andata come volevo, ma mi sono divertito e mi è piaciuto tornare. Sono soddisfatto per tutto quello che è successo attorno al combattimento". Per quanto riguarda la sconfitta, Clemente Russo spiega: "Quello che forse mi è capitato è stata tutta una distrazione da quello che stavo facendo. Mi ero dimenticato delle luci, del pubblico che urla il tuo nome. Ci voleva forse un match di rientro prima. Mi sono distratto, ero concentrato su altro e non su quello che stavo facendo. Quando mi sono distratto, l'avversario è stato bravo a darmi quel colpo".

Il pugile però assicura di essere stato pronto per il match: "Mi sono allenato tanto, altrimenti non sarei mai salito sul ring a 44 anni". Alla domanda se tornerà davvero ai combattimenti, Clemente Russo risponde: "Chi lo sa... Non doveva finire come è finita. Non sappiamo cosa succederà, mancano otto mesi ai 45 anni (che rappresentano l'età limite per i combattimenti in Italia nel pugilato professionistico ndr)". Il pugile assicura di essere consapevole dei suoi limiti: "So che non sono il Clemente Russo di una volta e che non posso ambire a palcoscenici importanti per l'età e perché c'è poco tempo".