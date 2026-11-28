Rodrigo Guirao parla a Verissimo della storia d'amore con l'attrice spagnola Arianna Aragón e dei sogni per il futuro. "Con Arianna stiamo insieme da quasi due anni", racconta il protagonista di Viola come il mare.

Per Rodrigo Guirao, 46 anni, e Arianna Aragón, 28 anni, è stato un colpo di fulmine: "Ci siamo conosciuti a Madrid sul set di una fiction. Già dalla prima scena c'era chimica tra noi. Io ero nervosissimo a recitare con lei. Il regista a un certo punto ci ha detto: 'Sembra che dopo vogliate andare a bere una birra insieme, ma non deve essere così'. Aveva ragione".

Per quanto riguarda i sogni per il futuro, l'attore argentino rivela: "Diventare papà è un sogno per me. Spero sia con Arianna".