Nel marzo del 2025, l'attore Rüzgar Aksoy, volto di Tarik nella serie Endless Love, aveva annunciato che diventerà papà per la prima volta.

L'attore turco, molto amato dal pubblico italiano, è sposato dal 2023 con l'attrice e coreografa Yasemin Sancaklı.

Sul suo profilo Instagram, Rüzgar Aksoy condivide alcuni romantici scatti insieme alla moglie mentre si trovano in spiaggia. Nelle foto, vediamo la coppia tenersi per mano e abbracciarsi mentre Yasemin mette le mani sul suo pancione.

L'attore scrive una dedica piena d'amore per il figlio nella didascalia del post: "Che tu possa venire in salute figlio mio, nasci in pace e libertà, che i tuoi sogni possano aiutare gli uomini e la natura. Aspettiamo il tuo arrivo".

Ruzgar Aksoy, il desiderio di diventare papà raccontato a Verissimo

Ospite nello studio di Verissimo nel settembre del 2024, Rüzgar Aksoy aveva raccontato la storia d'amore con sua moglie: "Potrei parlare per ore di mia moglie. In breve, posso dire che non ho mai sognato di sposarmi. Ho cominciato a sentirmi padre a 16 anni. Forse per questo l’idea del matrimonio è stata sempre lontana da me".

"Ti piacerebbe diventare papà?", aveva chiesto Silvia Toffanin. "Ci stiamo già provando, lo desideriamo tanto", era stata la risposta di Rüzgar Aksoy.