L'attore turco Rüzgar Aksoy, volto di Tarik nell'amata serie Endless Love, annuncia sul suo profilo Instagram che diventerà papà per la prima volta.

Sposato dal 2023 con l'attrice e coreografa Yasemin Sancaklı, l'attore condivide alcuni dolci scatti insieme alla moglie per dare la notizia a tutti i suoi follower.

"Aspettando un miracolo", scrive Rüzgar Aksoy nella didascalia del post ringraziando il fotografo Hakan Akman. Nelle foto, vediamo la coppia insieme durante un picnic in un parco insieme ai loro due cani di razza akita.

Ruzgar Aksoy, il desiderio di diventare papà raccontato a Verissimo

Ospite nello studio di Verissimo nel settembre del 2024, Rüzgar Aksoy aveva raccontato la storia d'amore con sua moglie: "Potrei parlare per ore di mia moglie. In breve, posso dire che non ho mai sognato di sposarmi. Ho cominciato a sentirmi padre a 16 anni. Forse per questo l’idea del matrimonio è stata sempre lontana da me".

"Ormai siamo insieme da otto anni, ma ho ceduto al matrimonio solo l’anno scorso. Ci conosciamo profondamente e ci supportiamo nei momenti di sconforto", aveva confidato l'attore.

"Ti piacerebbe diventare papà?", aveva chiesto Silvia Toffanin. "Ci stiamo già provando, lo desideriamo tanto", era stata la risposta di Rüzgar Aksoy.